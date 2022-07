Vibonese Calcio, Giacomo Modica è il nuovo allenatore dei rossoblù

Il mister siciliano ha già allenato la Vibonese nel torneo 2019/2020 in Serie C, chiuso anticipatamente a causa della pandemia a ridosso dei playoff

La Unione sportiva della Vibonese Calcio comunica di aver affidato a Giacomo Modica la guida tecnica della prima squadra. Martedì, 26 luglio, alle ore 18:00, allo Stadio Luigi Razza, la presentazione ufficiale del nuovo tecnico e del suo staff. Cinquantotto anni, nato a Mazara del Vallo (Trapani), Modica ha già allenato la Vibonese nel torneo 2019/2020 in Serie C, chiuso anticipatamente a causa della pandemia a ridosso dei playoff segnando il terzo miglio attacco del campionato alle spalle di Reggina e Napoli. In carriera ha allenato Celano, L’Aquila, Melfi, Cosenza, Lecco, Messina, Cavese e Casale, oltre ad essere stato secondo di Zdenek Zeman, con il quale ha condiviso esperienze italiane ed internazionali, tra cui quelle con Fenerbahce, Roma, Napoli e Cagliari.