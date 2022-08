Maierato, cala il sipario sul torneo di tennis Fit lim: ecco i vincitori

Si è concluso con un bilancio assai positivo il torneo Fit lim 3.3 al Tc Maierato. Due settimane di tennis presso il centro sportivo polivalente di Maierato che ha visto contendenti provenienti da tutta la Calabria, ma anche “tennisti in vacanza”. Nella categoria femminile ha avuto la meglio la giocatrice Roberta Alfano del Tc di Cosenza, che ha dominato la finale contro la giocatrice tesserata con il Tennis ball di Vibo Valentia, Francesca Martelli, con un perentorio 6/0 6/0. A contendersi il primo posto nella finale maschile sono stati Alessandro Modafferi (tennis ball Vibo Valentia) e Lorenzo Accorinti (Tc Maierato). Il giovane Lorenzo, dopo aver perso a zero il primo parziale ed essere andato sotto 5/3 nel secondo, annulla due match point e porta il set sul 5 pari. Due lunghissimi game lasciano spazio al più esperto Modafferi che chiude 7/5 vincendo per la terza volta il torneo a Maierato. [Continua in basso]

La conclusione della sezione intermedia delle quarte categorie ha visto affrontarsi in finale Guerrieri Beniamino (tc Catanzaro) e il padrone di casa Cinquegrana Attilio. A trionfare è stato Cinquegrana vincendo il primo set per 6/1. Nel secondo set, pur essendosi trovato sotto di un break, ha saputo recuperare e chiudere 6/4. Presenti alla premiazione il presidente del Club Enrico Barbieri, il sindaco di Maierato Giuseppe Rizzello ed il presidente del Comitato regionale Calabro della Fit Joe Lappano.

