Napoli-Liverpool di Youth League, designato l’arbitro calabrese Francesco Cosso

Il fischietto reggino, nell'ultimo weekend quarto ufficiale per Udinese-Roma, è stato selezionato per svolgere lo stesso ruolo nella sfida europea fra azzurri e reds in programma mercoledì 7 settembre

Altra grande soddisfazione per la sezione Aia di Reggio Calabria e l’arbitro reggino Francesco Cosso. Il fischietto della città dello Stretto, ormai stabilmente impiegato in Serie A (nell’ultimo weekend quarto ufficiale a Udine per Udinese-Roma), è stato selezionato per Napoli-Liverpool di Youth League (la Champions League giovanile). Cosso farà il quarto ufficiale nella sfida fra azzurri e reds, in programma mercoledì 7 settembre alle ore 14. [Continua in basso]

Di seguito la designazione completa

14:00 CET – Naples (Stadio Giuseppe Piccolo)

SSC Napoli (ITA) – Liverpool FC (ENG)

Referee: Arda Kardegler (TUR, 2nd Cat)

Assistant Referee 1: Kerem Ersoy (TUR)

Assistant Referee 2: ismail Sencan (TUR)

Fourth Official: Francesco Cosso (ITA)

UEFA Referee Observer: Stávros Tritsónis (GRE)

UEFA Delegate: Zgjim Sojeva (KOS)

UEFA Referee Liaison Officer: Alfonso Maria Toraldo

(ITA)