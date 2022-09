Eccellenza e Promozione: nel fine settimana al via i due campionati dilettantistici

di Francesco Spina



È tutto pronto per il primo fischio d’inizio stagionale nei campionati di Eccellenza e Promozione calabrese. Dopo la presentazione ufficiale dei calendati, nel fine settimana è in programma l’avvio dei massimi tornei di calcio regionale per la stagione 2022-2023. Ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza 16 formazioni, che si daranno battaglia per conquistare la Serie D, e succedere nell’albo d’oro della competizione al Locri, vincitore dello scorso campionato. Tra le squadre favorite per il torneo che sta per cominciare, ci sono le due “matricole terribili” Promosport e Gioiese. Le formazioni che hanno vinto rispettivamente i gironi A e B della scorsa stagione di Promozione, si candidano ad un ruolo da protagoniste per il salto di categoria. [Continua in basso]

A dare battaglia ci saranno però anche due squadre dalle tinte giallorosse: l’Isola Capo Rizzuto e il Sersale. I crotonesi hanno costruito, anche grazie al lavoro del ds Antonio Galardo, un organico importante, composto da giocatori che hanno militato anche in categorie superiori, capace di insidiare le prime posizioni. Discorso analogo per i lupi del Sersale. La società catanzarese, da anni è ormai una solida realtà del calcio calabrese, e con Saladino in panchina promette battaglia anche quest’anno. Nel gruppo delle squadre che potrebbero lottare sin dall’inizio per la zona alta della graduatoria, anche Reggiomediterranea, Morrone e Scalea. Il ruolo di outsider potrebbe essere invece appannaggio dalle reggine Stilomonasterace, Bocale e Gioiosa Jonica e dalla formazione vibonese del Soriano. Un poker di squadre con organici composti da un mix di elementi di esperienza e da tanti giovani di prospettiva.

Ad essere interessante, come in ogni stagione, sarà anche la lotta per la salvezza. A battersi per manterenere la categoria potrebbero ritrovarsi, almeno dai pronostici del momento, Gallico Catona e il neo promosso Brancaleone, anche se la formazione allenata da Criaco ha ben figurato nelle uscite di Coppa Italia. Ma sappiamo bene che il campionato può nascondere tante insidie. Poi ci sono le incognite rappresentate da tre formazioni cosentine. Rende e Paolana hanno ancora qualcosa da completare, con la squadra della città di San Francesco che ha annunciato il nuovo allenatore (Gigi Carnevale) solo due giorni fa. Ancora più difficile è la situazone del Città di Acri, che dopo i problemi societari è in clamoroso ritardo con la rosa attualmente in costruzione nonostante ci si ritrovi a ridosso dell’inizio del torneo. In questo caso i rossoneri, che in panchina saranno guidati dal giovane (ma promettente) Carmine Perri, sono un vero e proprio cantiere aperto.