Domenica di grandi appuntamenti per l’Atelica San Costantino Calabro

Quella appena lasciata alle spalle è stata una domenica importante per l’Atletica San Costantino Calabro che con i propri atleti ha preso parte a due competizioni in Italia e all’estero. Si è svolta infatti a Londra la maratona che ha visto ai nastri di partenza Rocco Donato dell’Atletica San Costantino Calabro che con un tempo di 3 ore 45 minuti ha tagliato il traguardo dei 42 km. Una delle più belle maratone del mondo, un tracciato cittadino che attraversa secoli di storia a pochi passi dai monumenti più famosi della capitale. A Palmi, invece, si è svolto il secondo Memorial Palmerino Rigitano, valevole come settima prova del campionato regionale corsa su strada Grand Prix della Costa Viola, gara di 10 km, che ha visto la partecipazione degli atleti Rosario Rotolo (tempo 0:47,32) e Raffaele Mancuso (tempo 0:54, 53), che hanno rispettivamente tagliato il traguardo dei 10 km. Cornice dell’evento il suggestivo lungomare di Palmi che ha reso molto più agevole la corsa di oltre i 100 partecipanti. [Continua in basso]

«Si ricomincia, dunque, dopo il periodo di stop forzato a causa della pandemia – fanno sapere dalla sede dell’Atletica San Costantino – e pian piano ci si rimette in corsa per vivere le emozioni che la corsa sa dare. La corsa, però, ha soprattutto un altro aspetto a suo favore di grande rilevanza, vale a dire quello di far sentire libero chi la pratica in un mondo e in una società in cui il controllo è sempre più pressante e le libertà sono sempre più ristrette. Lo sport, e in primis la corsa, sono in grado di regalare momenti ed emozioni che spesso dimentichiamo di poter vivere».

