Finale nazionale di Pentathlon Moderno: sul podio gli atleti vibonesi

Nella finale nazionale del Trofeo Coni, organizzato in Toscana, a Chianciano Terme (Siena), il Pentathlon Moderno calabrese era presente, per la prima volta, ed ha conquistato la medaglia di bronzo. Nella sua concezione l’appuntamento diventa una sorta di Olimpiade giovanile italiana, dove i giovani selezionati (di età non superiore ai 14 anni) in tutte le rappresentative regionali si confrontano sportivamente. Presente pure una rappresentanza canadese ed una svizzera. Presente anche il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, e quello calabrese Fabrizio Condipodero. Gli atleti che hanno partecipato alla rappresentativa calabrese sono tutti della provincia di Vibo Valentia, questi i nomi: Gaia Colloca, Andrea Barbieri, Valentina Huzyuk, Danilo Huzyuk. Per il nuoto, allenati da Fabrizio Porretta nella piscina comunale di Vibo Marina, gestita da Daniele Murdà, per la corsa dal presidente regionale nonché tecnico di Pentathlon, Renato Facciolo. Le società di appartenenza degli atleti sono la Shanti 1985 – Penta Vibo.

Nell’occasione gli atleti del Pentathlon si sono confrontati nella staffetta di nuoto, dove quattro atleti dovevano cimentarsi in una prova di 50 metri stile libero, con passaggi subacquei, ed in una prova di 400 metri ciascuno, di corsa con ostacoli da superate. Gli atleti calabresi, che partivano da una situazione di svantaggio, essendo in una batteria di nuoto più debole, quindi senza avversari forti vicino, hanno dovuto superare se stessi e lo hanno fatto stabilendo ciascuno di loro il proprio primato personale e di staffetta. Terzi nella classifica finale di nuoto. Poi la staffetta di corsa. Questa gara sarebbe stata determinante per la classifica finale determinata dal tempo del nuoto e da quello della corsa, al di là della classifica. In quest’occasione gli atleti per pochi secondi non hanno conquistato il bronzo. Il risultato è stato comunque più che positivo se si pensa che le altre regioni, avevano atleti pur giovani, ma con esperienza ai campionati italiani ed alla Coppa del Mondo Giovanile, mentre gli atleti vibonesi erano alla prima gara di Pentathlon. Il risultato finale ha visto classificati nei primi cinque posti le seguenti rappresentative regionali: Abruzzo; Lazio, Calabria; Piemonte; Emilia Romagna.