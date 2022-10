Volley, la Tonno Callipo pronta all’esordio in Campionato

Il primo match di stagione in programma il 9 ottobre contro Lagonegro. La squadra partirà alla volta di Marsicovetere, comune in provincia di Potenza, nel pomeriggio dell’8 ottobre

Dopo l’ultimo collaudo sul campo di venerdì scorso per la Tonno Callipo Volley parte oggi il conto alla rovescia per l’esordio nel settimo Campionato nazionale di Serie A2 dei suoi sei lustri di storia sportiva. La prima gara è in programma il 9 ottobre. Quella appena iniziata sarà dunque l’ultima settimana di preparazione pre-season in cui lo staff tecnico giallorosso guidato da Cezar Douglas porterà a termine le “prove generali”, proiettandosi già al primo impegno ufficiale della stagione. [Continua in basso]

Con tutti gli effettivi della rosa a disposizione dalla seconda settimana di agosto – fatta eccezione per il giovane centrale pugliese Cosimo Balestra che si è aggregato al gruppo dopo aver terminato gli impegni con la Nazionale Under 20 vincendo il titolo europeo – il tecnico brasiliano ha lavorato con l’intento di stimolare al meglio le qualità individuali di ciascun giocatore per poi trovare la giusta fusione in un sistema organizzato per tecnica e atteggiamento. Da oggi pomeriggio, dopo il riposo concesso nel weekend, Santiago Orduna e compagni torneranno in palestra per affinare gli aspetti di gioco su cui ancora non ci si può ritenere soddisfatti in modo da arrivare a domenica sul campo del Palazzetto di Villa D’Agri con le idee chiare. Servirà anche la giusta carica e motivazione per intraprendere un cammino nuovo che si preannuncia impegnativo e avvincente.

Dal canto suo l’allenatore Cezar Douglas, per il primo anno sulla panchina di Vibo, traccia un primo mini bilancio al termine di queste prime otto settimane di lavoro: «Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto fino ad ora ed abbiamo ancora una settimana per prepararci al match di esordio con Lagonegro, squadra che abbiamo già affrontato per due volte nella fase pre–campionato. Naturalmente sarà un incontro diverso in cui si respirerà maggiore agonismo. Il livello di preparazione sia tecnico che fisico è buono, ma sono convinto che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento».