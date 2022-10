Serie A2, la stagione della Tonno Callipo si apre domenica con il match contro Lagonegro

Dopo una lunga e intensa preparazione estiva è finalmente tutto pronto per l’inizio del secondo torneo nazionale, con la Tonno Callipo Vibo Valentia ai nastri di partenza per la settima volta nei suoi oltre sei lustri di gloriosa storia pallavolistica. Il debutto per la squadra giallorossa guidata dal nuovo allenatore, il brasiliano Cesar Douglas, è previsto per domenica pomeriggio (primo servizio alle ore 18.00) sul neutro del Palasport Villa D’Agri a Marsicovetere (Potenza) contro i lucani di Cave del Sole Lagonegro, già affrontati in due vittoriose circostanze nel lungo percorso di preparazione pre-campionato. Il tecnico giallorosso avrà a disposizione tutti gli effettivi e potrà scegliere il sestetto migliore per partire con il piede giusto in un torneo che tutti gli addetti ai lavori indicano come la squadra da battere per centrare la promozione nel prossimo torneo di SuperLega 2023-2024. [Continua in basso]

Le dichiarazioni pre gara

A distanza di poche ore dall’esordio in Campionato il capitano dei giallorossi vibonesi, Santiago Orduna, esprime il suo giudizio sul percorso compiuto fino ad ora: «In questi primi due mesi di preparazione abbiamo lavorato molto bene con l’obiettivo di una crescita graduale sia a livello tecnico che fisico. È stato un periodo utile anche per conoscerci tra di noi. Abbiamo già raggiunto un buon livello di gioco ma siamo consapevoli di poter migliorare alcuni aspetti di gioco sia a livello collettivo che individuale. Mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto per affrontare la prima partita della stagione. Non bisogna accontentarsi perché questa è una squadra che ha grandi potenzialità e ci sono tutte le condizioni per metterle a frutto». La stagione si aprirà con la trasferta di Lagonegro: «C’è molta positività in seno al nostro gruppo – prosegue Orduna -. Abbiamo molta voglia di cominciare dopo due mesi intensi di preparazione. Adesso è arrivato il momento di dimostrare il nostro valore. Servirà concentrazione, idee chiare e concretezza per affrontare una stagione lunga».

Sulle sensazioni percepite all’interno della squadra giallorossa, il talentuoso italo argentino, che si affaccia alla sua quindicesima stagione consecutiva in Italia, aggiunge: «In campo e in palestra c’è molta sintonia. Nello spogliatoio si respira un bel clima. Ci piace ritagliarci dei momenti per ridere, scherzare e divertirci e sappiamo che quando ci alleniamo dobbiamo spingere e fare sul serio. Questo comportamento ci dovrà accompagnare per tutta la stagione in quanto sarà fondamentale rimanere uniti, coesi e lottare per l’obiettivo che ci siamo prefissati quando siamo arrivati a Vibo Valentia». L’avversario di turno è una delle formazioni con cui la Tonno Callipo si è confrontata in occasione di due test mach pre-campionato: «Le amichevoli ci hanno aiutato a conoscere meglio la formazione lucana. Si tratta di una buona squadra che ha giocatori importanti provenienti anche da altre categorie. Quelle disputate però sono stati allenamenti congiunti mentre adesso la musica cambia: ci sono i tre punti in palio. Giocheremo in casa loro, con i tifosi sugli spalti, sarà per noi la prima partita e sarà senz’altro molto impegnativa. Dobbiamo arrivare lì preparati e consapevoli che i test match non contano». [Continua in basso]