Ciclisti da tutta la Calabria a Monterosso per la “Bec Madonna del Rosario” – Video

Centinaia i ciclisti, provenienti da tutta la Calabria, che hanno partecipato alla “Bec Madonna del Rosario“, evento sportivo indetto dall’associazione “I Normanni”, al suo secondo anno di realizzazione. I ciclisti si sono radunati a Monterosso Calabro: dal parcheggio di via Roma la carovana ha fatto un giro in paese, con breve sosta presso la residenza per anziani “Villa delle Rose”: poi la partenza – preceduta dalla benedizione impartita dal parroco, padre Carmelo Andreacchio – da via Regina Margherita. Il percorso ha coinvolto molti centri dell’area Angitola. La carovana, infatti, ha attraversato la ex ss 110 all’altezza del lago Angitola, proseguendo poi per Maierato, Sant’Onofrio, Filogaso, San Nicola da Crissa e Capistrano, per poi tornare a Monterosso, dove vi è stata la tappa intermedia. La corsa è ripresa verso Polia, snodandosi per lo svincolo autostradale di Pizzo Calabro e la ex ss110, per poi tornare a Monterosso Calabro, meta finale. La gara si è conclusa con le premiazioni e con un ricco banchetto. Soddisfatti tutti i partecipanti, che hanno promosso lo sport in un intero comprensorio: testimone dell’importanza dell’attività fisica è stato il ciclista più longevo, Gaetano Macrì, che a 84 anni ha preso parte alla gara. L’importanza della manifestazione è stata sottolineata dai sindaci di Monterosso e di San Nicola da Crissa, rispettivamente Antonio Lampasi e Giuseppe Condello: «Siamo davvero orgogliosi nel vedere i nostri borghi scelti per eventi sportivi di portata regionale. Stiamo puntando molto anche sullo sport per valorizzare il nostro territorio, le cui bellezze e tipicità ben si prestano a promuovere uno stile di vita sano».