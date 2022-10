Buona la prima per Todosport: le vibonesi vincono all’esordio nel campionato di Serie C

Comincia nel migliore dei modi la stagione della Todosport Vibo Valentia, che espugna il difficile campo di gioco di Lamezia, in tre set, battendo la squadra di casa. Le ragazze vibonesi quindi conquistano una prima importante vittoria, per di più all’esordio nel campionato di Serie C di pallavolo femminile. Dopo un avvio un po’ troppo condizionato dall’emozione, le vibonesi sono partite in quarta. Per le padrone di casa non è stato certo facile, nonostante il loro costante impegno che, alla fine, non è servito a colmare il gap in campo. Nel primo set, Vinci e compagne, dopo essersi scrollare di dosso il fardello dell’emozione, hanno preso in mano le redini della gara. Da quel momento in poi la squadra vibonese è stata la padrona della serata ed è arrivata quindi la prima importantissima vittoria in questo campionato di Serie C femminile. [Continua in basso]

Lamezia 0 – Todosport Vibo Valentia 3

Progressione set: 18/25 – 18/25 – 16/25

Lamezia: Butera, Stella, Brigante, Trovato, Butera A, Papa, Strangis, Gualtieri, Cittadino, Morello, Giampa’ (L), Mangiapane (L).

Todosport: Massara, La Gamba, Sorrenti, Flores, La Vecchia, Buonfiglio, Dodaro, Vinci M, De Luca, Malerba, Vinci D, Lo Bianco (L).

Arbitri: Fiume di Reggio Calabria e Cavalieri di Lamezia Terme.

