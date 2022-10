Eccellenza: il Soriano concede il bis e batte anche la Paolana

Una nuova affermazione per il Soriano, che risale in classifica e migliora il proprio morale. Primo tempo in sordina, ripresa molto più apprezzabile, nella quale la squadra di Umberto Scorrano è riuscita a perforare la retroguardia di una dignitosa Paolana, che aveva iniziato bene la partita. Di fronte ad una buona cornice di pubblico, al solito sul campo di Vibo Marina (nell’attesa di avere buone notizie al più presto sui lavori del campo di Soriano), la formazione rossoblù si è presentata con Menendez in porta, Tassone e Riga esterni, con Tormann e Texeira centrali. In mediana Vaudagna a dirigere le operazioni, con Miceli (sostituito da Espinosa dopo mezzora), Greco e Chiarello a formare la linea di metà campo. Lì davanti Cannitello ed Ocampo. [Continua in basso]

Primo tempo con poche emozioni e zero gol. Nella ripresa azione ubriacante dei rossoblù, numero di Greco e cross per Cannitello, la cui torsione di testa non lascia scampo al portiere dei cosentini. Soriano poi fortunato quando il colpo di testa di Bernardi si spegne sulla traversa. Quindi dopo aver finalizzato malamente un paio di ripartenze, il team di casa confeziona il raddoppio quando Chiarello innesca Cannitello il quale con un preciso rasoterra gonfia la rete e chiude i giochi.

Articoli correlati