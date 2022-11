Nuovi episodi di violenza nel girone vibonese di Seconda categoria

È cominciato nel peggior modo possibile il campionato di Seconda categoria, almeno per quanto riguarda il girone vibonese. Dopo appena due giornate lungo è l’elenco di episodi di violenza, con tanto di arbitro colpito, rissa, tentativi di aggressione e cose simile: episodi ben lontani da quello che dovrebbe essere lo spirito di questi tornei cosiddetti minori.

Pena inasprita

La settimana scorsa vi avevamo raccontato dell’aggressione all’arbitro della gara Fulgor Zungri – Sporting S.Onofrio, da parte di un tesserato della squadra ospite, rimasto non identificato. Sempre in merito a questa partita, il dirigente dello Sporting S.Onofrio L.G. era stato squalificato per 6 mesi. Ebbene, il Giudice sportivo in settimana ha riformulato la pena, perché quanto accaduto si configura come una condotta violenta da parte di un tesserato che rientra tra quelle che determinato l’applicazione di sanzioni più afflittive. Di conseguenza, per come si legge dal Comunicato ufficiale numero 15 della Delegazione provinciale di Vibo della Lnd, il dirigente L.G. è stato squalificato fino al prossimo 27 luglio.

I pugni e la rissa

Sempre dalla lettura del comunicato ufficiale numero 15, emerge che al termine della gara fra lo Sporting S.Onofrio e il Filandari “mentre le squadre si accingevano a rientrare nello spogliatoio il sig. A.V. (massaggiatore) della società Sporting Sant’Onofrio colpiva con un pugno al labbro superiore il sig. G.M. (dirigente accompagnatore) della società Filandari”. E non solo: lo stesso massaggiatore dello Sporting S.Onofrio A.V. “colpiva con un pugno dietro le spalle un giocatore della squadra avversaria, non identificato, e tale episodio scaturiva in una rissa che ha visto coinvolti tutti i tesserati di entrambe le squadre”.