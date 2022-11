Volley Serie C femminile: la Todosport pronta ad affrontare l’Olio Santa Chiara

Non conosce soste il campionato di Serie C femminile calabrese. La Todosport, dopo la vittoria del turno precedente in quel di Cosenza si appresta ad affrontare domani pomeriggio, 12 novembre, con inizio alle ore 18, la partita casalinga contro l’Olio Santa Chiara. Una sfida importante per le ragazze del coach Vito Iurlaro, che sono sempre più lanciate verso posizioni alte di classifica e che vogliono tenere testa alla capolista Paola. Per fare ciò il gruppo ha lavorato bene in questa settimana superando anche qualche piccolo acciacco di stagione che ha colpito qualche componente della rosa. Fortunatamente nulla grave e quindi il livello delle sedute tecniche è stato come al solito molto alto, così come l’attenzione. Segnali sempre più che positivi, che fanno davvero bene sperare per il proseguo della stagione. [Continua in basso]

«È stata una settimana che abbiamo passato in maniera tranquilla – dice Vito Iurlaro – nella quale abbiamo dovuto fronteggiare qualche problemino, che comunque non ci ha assolutamente creato scompensi. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto in vista di questa gara. Noi dovremo giocare – continua il coach vibonese – con il nostro solito spirito battagliero mettendo in campo tutto quello che abbiamo dentro. Questo per non lasciare nulla di intentato e per rimanere sempre lì in alto in classifica. Vogliamo dimostrare a tutte le avversarie che abbiamo la ferma volontà di giocarci sino alla fine il ritorno in serie B2».

