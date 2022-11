Volley Serie C femminile: trasferta a Catanzaro per le ragazze della Todosport

Dopo la sofferta vittoria ottenuta sabato scorso in casa contro l’Olio Santa Chiara, la Todosport Vibo Valentia, domani pomeriggio, sabato 19 novembre, affronterà nel campionato di serie C femminile in trasferta un’altra partita molto impegnativa. Infatti Vinci e compagne saranno chiamate ad affrontare la Stella Azzurra Catanzaro, sul terreno di gioco del PalaGiovino. Una squadra, quella catanzarese, con atlete che non mollano mai. In casa arancioblù, la settimana è scivolata via in maniera tranquilla e qualche elemento che accusava degli acciacchi ha recuperato in pieno la forma fisica.



Il coach Iurlaro, ha analizzato la precedente gara, con tutte le ragazze della rosa, guardando i video. Questo per fare capire dove si era sbagliato e dove tutto era filato liscio. La conclusione è stata che la squadra ha capito di aver avuto un approccio sbagliato, che poteva costare molto caro. Un piccolo calo di concentrazione, che ci può stare ma che non deve più capitare. Se una squadra vuole lottare per le posizioni importanti della graduatoria, questa deve avere un cammino lineare. «Affronteremo una squadra che gioca bene a pallavolo – dice coach Iurlaro – con delle atlete molto interessanti. Dovremo dare il massimo sin dall’inizio, sin dal primo pallone, e non commettere errori grossolani».