Volley, la TodoSport soffre ma vince nella gara contro Stella Azzurra Catanzaro

Nuova vittoria per la TodoSport. La formazione vibonese nel match contro la Stella Azzurra Catanzaro soffre nel primo set, risorge nel secondo e poi si porta a casa i tre punti importantissimi per la classifica. Stesso copione di sabato scorso, contro una squadra difficile, Flores e compagne, sono scese in campo troppo nervose. Hanno ceduto il primo set alle padrone di casa, poi stimolate dal coach Iurlaro e dopo l’infortunio della palleggiatrice di casa, hanno saputo invertire le sorti dell’incontro, portandosi a casa i tre punti. Dopo il primo parziale giocato male e perso meritatamente, le vibonesi hanno ingranato decisamente un’altra marcia, approfittando anche dell’infortunio di cui parlavamo su, in casa Catanzaro. La gara prende un piede diverso, e dopo aver pareggiato i conti grazie al sedici a venticinque del secondo set, la squadra vibonese diventa assoluta padrona del campo e vince per tre a uno. [Continua in basso]

Tabellino

Stella Azzurra Catanzaro 1 – Todosport Vibo Valentia 3

Progressione set: 25/20 – 16/25 -14/25 – 18/25

Stella Azzurra Catanzaro: Araldo, Barbieri, Bubbo (L2), Caliò F., Caliò G., Celentano, Dolce, Ferragina, Galea, Longo, Mastria, Morace, Pellegrino (L1), Schipani.

Todosport: Barletta, Buonfiglio (L2), DeLuca, Dodaro, Flores, Lavecchia, Lo Bianco (L1), Malerba, Massara, Sorrenti, Vinci D, Vinci M, Montalbano, La Gamba.

Arbitro: Russo Marianna di Catanzaro e Pultrone Eugenio di Soverato

Tags

todosport

volley

Articoli correlati