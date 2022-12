Volley A/2, l’anticipo di campionato metterà di fronte Tonno Callipo contro Ravenna

La decima giornata del girone d’andata del torneo di Serie A2, nell’anticipo di sabato 3 dicembre, metterà di fronte al “PalaMaiata”, con inizio alle ore 20:00, Vibo contro Ravenna, in una sfida ormai divenuta una classica degli ultimi anni anche in Superlega. Retrocesse entrambe al termine di una travagliata stagione agonistica (se per Ravenna era abbastanza prevedibile, non lo è stato, invece, per Vibo Valentia, considerato che nella stagione 2020–2021, la squadra allenata dal tecnico Valerio Baldovin, aveva centrato il quinto posto assoluto in regular season, miglior risultato della storia giallorossa in Superlega/Serie A1), hanno voglia di raggiungere obiettivi ambiziosi. Da un lato la formazione del Presidente Pippo Callipo punta all’immediato ritorno in Superlega, dall’altro la giovanissima formazione ravennate (ci sono ben sei atleti nati del 2004, la metà dei quali schierati nello starting six e tre del 2001) affidata allo stratega Marco Bonitta, si prefigge di compiere un buon percorso di crescita.



Le due squadre al momento sono separate da quattro lunghezze (17 per Vibo e 13 per Ravenna), in una classifica comunque al momento abbastanza corta e incerta, che vede le prime 12 delle 14 squadre complessive racchiuse nello spazio di appena sei punti dopo nove giornate di regular season. La Tonno Callipo Vibo Valentia torna in campo dopo due settimane di stop causa Covid e una partita ancora da disputare, quella interna con la Conad Reggio Emilia rinviata domenica scorsa, che sarà recuperata mercoledì 21 dicembre con inizio alle ore 19:30. La squadra calabrese prima dello stop forzato dello scorso weekend, era reduce da due sconfitte esterne consecutive contro Cuneo e Porto Viro, formazioni che hanno fin qui costruito una buona posizione di classifica, vincendo tutte le gare giocate tra le mura amiche, dove hanno lasciato le briciole agli avversari di turno. [Continua in basso]

Ravenna dopo un inizio in chiaro scuro con tre sconfitte nei primi cinque turni di campionato, due delle quali in casa nella gara di esordio con Kemas Lapimel Santa Croce (1–3 il finale) e alla 3a giornata contro la quotata Agnelli Tipiesse Bergamo (0–3) – mentre in trasferta ha lasciato strada nella 5a giornata alla temibile Delta Group Porto Viro (3–1) – ha infilato un fantastico “tris” di vittorie con Consoli McDonald’s Brescia (3–0) e Tinet Prata di Pordenone (3–1) in casa, inframmezzato dalla vittoriosa trasferta lucana con la Cava Del Sole Lagonegro (1–3). Domenica scorsa in Brianza con Pool Libertas Cantù, invece, è sfumato il fantastico poker (3–1).

Le dichiarazioni pre gara

Alessandro Tondo

Uno degli atleti più esperti della Tonno Callipo, il centrale Alessandro Tondo, indica la strada da seguire per riscattarsi dopo il doppio KO esterno consecutivo a Cuneo e Porto Viro, che fa il paio con il turno di stop forzato a causa della situazione pandemica che ha colpito alcuni atleti della squadra giallorossa: «Avvertiamo un grande desiderio di lasciarci alle spalle i due risultati negativi rimediati a Cuneo e a Porto Viro– ha esordito l’esperto centrale salentino–. Due sconfitte, purtroppo, che non hanno fatto bene al morale della squadra e che hanno palesato i nostri punti deboli dando maggiori sicurezze ai nostri avversari incentivandoli anche a lottare al massimo per ottenere la vittoria contro di noi. Per quanto ci riguarda sarà importante trovare la conferma al nostro percorso di crescita e un’eventuale vittoria contro Ravenna ci aiuterebbe a capire che stiamo lavorando bene». Per quanto concerne la partita prevista per sabato sera contro Ravenna ha aggiunto: «Non mi aspetto una partita in cui saremo perfetti ma in cui bisognerà lottare da gruppo per venirne fuori. Dopo le due settimane complicate a causa del Covid non arriveremo al massimo della forma e dovremo sopperire con l’arma del gioco collettivo, essere uniti e fare il nostro miglior gioco».