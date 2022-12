Pallavolo, le vibonesi della Todosport incontrano a Reggio la Elio Sozzi

Le ragazze vibonesi della Todosport – attuale capolista – questo pomeriggio, alle 16, giocheranno a Reggio Calabria, dove affronteranno le padrone di casa della Elio Sozzi. La squadra reggina è terz’ultima in classifica con 5 punti, a soli due dal penultimo gradino che potrebbe significare retrocessione. Sarà comunque una sfida difficile che impone alle ragazze della Todosport grande impegno per non correre rischi e rimanere in alto nella classifica. In settimana, lo staff tecnico ha fatto lavorare duramente il gruppo, che da parte sua ha risposto in maniera positiva. Alle porte c’è inoltre il big match della prossima settimana che vedrà Vinci e compagne opposte ad una corazzata del campionato come Paola. Ma coach Vito Iurlaro, ha spronato tutti a vivere alla giornata e pensare gara dopo gara. Quindi prima ci sarà da superare le Elio Sozzi e poi il resto. Non è comunque da escludere per la partita odierna che, in base a come evolverà l’incontro, si darà spazio a coloro che giocano di meno, in modo da tenere alta la concentrazione in tutte.