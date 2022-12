Volley, la Tonno Callipo cade in trasferta: persa la sfida con Bergamo

La formazione calabrese tornerà in campo mercoledì 21 dicembre per il recupero del match interno con Reggio Emilia

Si conclude al tie-break l’attesa sfida con Bergamo nell’anticipo nella giornata conclusiva del girone di andata del torneo di Serie A2 Credem Banca, che premia alla frazione decisiva la maggiore caparbietà della formazione di casa, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato. Il secondo dei tre anticipi al sabato che proponeva il big match al giro di boa tra Agnelli Tipiesse Bergamo e Tonno Callipo Vibo non ha tradito le attese. Una gara combattuta disputata in maniera esemplare da entrambe le parti nell’arco dei 142 minuti di gioco con la formazione giallorossa capace di trovare l’attimo fuggente al fotofinish dei due parziali iniziali (24–26/ 23–25) e con la pronta replica della formazione orobica che ha avuto la tenacia e la caparbietà di rimettere la contesa in perfetto equilibrio vincendo il terzo (25-21) e il quarto set (25-22). Nella frazione decisiva i giallorossi – che avevano vinto gli unici due tie break disputati a Lagonegro nella giornata iniziale e in casa contro i ragazzini terribili di Ravenna – restano avanti nel punteggio fino al rettilineo finale (8-10), ma Bergamo non smarrisce le certezze acquisite nel corso della contesa e con un contro break di 5-2 chiude set e partita. [Continua in basso]

I ragazzi del presidente Pippo Callipo nonostante faranno ritorno in Calabria con qualche rimpianto di troppo e con un solo punto in cassaforte, sfoggiano un’ottima prova corale con quattro atleti in doppia cifra: lo schiacciatore Michele Fedrizzi, top scorer dei suoi con 17 punti, seguito dall’opposto Paul Buchegger e dal centrale Davide Candellaro a quota 14 e il martello Jernej Terpin (10). Per la formazione di casa in evidenza l’opposto Williams Padura Diaz che ha chiuso il match con 19 punti e i terminali offensivi Tim Held e Roberto Cominetti, autori rispettivamente di 23 e 17 punti. In attesa delle gare di domenica pomeriggio che dovranno delineare la griglia delle otto concorrenti che disputeranno i Quarti di Finale della Coppa Italia di categoria (con gara secca), la Tonno Callipo tornerà in campo mercoledì 21 dicembre per il recupero del match interno con Reggio Emilia valido per la nona giornata d’andata e rinviato a causa del Covid. Il girone discendente, invece, si aprirà nella festività di Santo Stefano quando Santi Orduna e compagni affronteranno al “PalaMaiata” i lucani di Lagonegro.

Primo set

In equilibrio l’avvio del set con Vibo che tenta la fuga (6-8, 8-10) con l’incisività in battuta di Fedrizzi e la solidità del muro che blocca le iniziative di Cominetti e compagni. La Callipo aumenta il divario fino al +5 (11-16 e 14-19) ma Bergamo si rifà sotto nel punteggio capitalizzando tre errori in attacco, due di Fedrizzi (poi sostituito da Tallone) e uno di Buchegger, mentre un mani out di Cominetti e un ace di Held rimettono il set in perfetto equilibrio (23-23). Vibo arriva al set point con un attacco vincente di Terpin annullato immediatamente dall’opposto Padura Diaz (24-24): un incisivo primo tempo di Candellaro e un muro a due del centrale padovano con Buchegger su Cominetti chiudono il parziale a favore dei giallorossi (24-26).