Serie D: la Vibonese chiude il 2022 battendo il Ragusa per uno a zero

Vittoria apprezzabile e convincente per la Vibonese nella gara casalinga contro il Ragusa. Nell’ultima giornata del girone di andata i rossoblù battono la formazione siciliana, in campo con una formazione rabberciata, al termine di una partita ben giocata, caratterizzata da diversi tiri in porta. Tre punti meritati, quindi, per la squadra di Giacomo Modica. [Continua in basso]

In campo

Modica ripropone Sparandeo dall’inizio in difesa, con Palazzo sull’out di destra al posto del capitano Tazza. In avanti la punta centrale è Martiniello. Balla opera in mediana. Il portiere Mengoni è in panchina. Dall’altro lato, Ragusa in emergenza, con quattro squalificati, fra i quali il bomber Randis. Giornata di sole a Vibo, ma le presenze allo stadio sono pochissime. Si continua a giocare nel deserto e non solo per via della giornata lavorativa. La disaffezione verso la Vibonese è palese, tale da indurre tutti ad una severa riflessione.

Brividi iniziali

Vampata iniziale della squadra di casa con Scafetta e Martiniello, quindi Rendic evita guai ai suoi in uscita e poi Varela scivola al momento di battere a rete e l’occasione sfuma. La stessa cosa accade a Scafetta dall’altro lato e anche in questo caso è una disdetta perché la chance era abbastanza ghiotta. Quindi esce fuori la Vibonese. [Continua in basso]