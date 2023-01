Eccellenza: per il Soriano una vittoria che lascia ben sperare per il futuro

Per capire se vi è stata l’attesa impennata, allora è bene attendere qualche altra partita. Magari già domenica prossima, in “casa” contro lo Stilomonasterace, capiremo se il Soriano ha imboccato la strada giusta. Il poker a Sersale ha tuttavia portato una ventata di entusiasmo in casa rossoblù, perché alle buone prestazioni si è associata quella vittoria sfuggita in precedenza solo per via di alcuni episodi. Il 2022 è stato un anno positivo per l’Ags sotto diversi aspetti, visto che si è trascorso l’intero anno in Eccellenza, salvandosi senza affanni nella prima parte e migliorando sotto molteplici aspetti nella seconda parte. Solo che nelle ultime gare erano venuti a mancare i risultati, con quei tre pareggi nelle recenti sei partite. Ma chi ha avuto modo di assistere alle gare si è accorto subito che la squadra di Scorrano doveva solo concretizzare la mole di gioco prodotta. Era una questione di dettagli e, magari, anche di dover sistemare qualcosa.

La rivoluzione

Ed è stato qui che si è concretizzato uno dei tanti interventi del direttore generale Mimmo Varrà, nei confronti del quale i presidenti Monardo e Morabito ripongono piena fiducia. Intanto ha rivoluzionato l’attacco. Via Cannitello, Ocampo e Mercatante, dentro Maroudas, Martinez e Guerrisi. I primi due subito a segno a Sersale. Nel momento in cui ha compreso che bisognava cambiare, per vari motivi, non necessariamente legati a colpe di qualcuno, il dg ha cambiato ed in poco tempo ha chiuso il cerchio con acquisti mirati. E lo ha fatto in una fase in cui non era facile acquistare calciatori. Fra i nuovi innesti, il ritorno di Raso, per dare una mano in mediana.

Lo staff e l’organizzazione

Allenamenti specifici durante la sosta con il nuovo preparatore Francesco Nucera, potendo sfruttare il campo di Rosarno, per gentile concessione della società di casa. Spese in meno, perché ci si è allenati di pomeriggio, e lavoro proficuo, per ripartire di slancio nel 2023. Quindi ha dato una ben determinata organizzazione, per far sì che ognuno avesse una ben precisa funzione. Rispetto dei ruoli, senza scavalcare nessuno, senza prendere iniziative che mal si adeguano ad un contesto di squadra. Soriano è espressione di un paese di poche anime, ma è pur sempre una squadra di Eccellenza, la seconda realtà del territorio vibonese e allora anche nel “piccolo” ci si deve saper gestire in grande, con organizzazione e rispetto.