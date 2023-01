Si fa largo a Vibo il basket femminile under 13 che porta a casa la prima vittoria di campionato

Un successo la prima partita fuori casa della nascente squadra di basket femminile di Vibo Valentia. Nata su impulso di coach Claudio Todaro e del vice presidente e capo allenatore Paolo Grasso, le cestiste dell’Asd pallacanestro Vibo, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per potercela fare. Il successo non si è fatto attendere. Domenica scorsa, le ragazze di coach Todaro hanno portato a casa la loro prima vittoria. Nella seconda giornata del campionato Under 13 F, le giovanissime atlete hanno infatti vinto contro l’agguerritissima Cestistica Lamezia 2018 sul campo di Pianopoli. Da segnalare i 18 canestri di Lopreiato per le Vibonesi e i 18 di Barbieri per le Lametine. [Continua in basso]

Una vittoria che fa ben sperare e che proietta le ragazze verso traguardi maggiori. Il sogno? «L’obiettivo – afferma Claudio Todaro – è quello di riuscire a portare la pallacanestro ad alti livelli anche a Vibo Valentia. Non solo basket maschile ma anche femminile. Ecco perché stiamo organizzando corsi per la formazione di arbitri sul territorio e ufficiali di campo». In questi giorni gli allenamenti sono ripresi all’interno del Palatenda Paolo Borsellino, in vista della prossima partita che si giocherà lunedì 16 gennaio sul campo di Catanzaro contro le ragazze della Ccb.