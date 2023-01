Pallavolo femminile, Todosport Vibo pronta per la Coppa Calabria

Non conosce sosta la stagione della Todosport. Infatti dopo l’ultimo turno di campionato, che ha visto la squadra vibonese subire la sua prima sconfitta a San Lucido, che è costata anche la testa della classifica, mercoledì sera inizierà l’avventura in Coppa Calabria. Vinci e compagne saranno impegnate in trasferta in quel di Catanzaro, contro la temibile compagine della Stella Azzurra, allenata da uno dei tecnici più bravi, preparati ed apprezzati del panorama regionale, vale a dire Peppe Fiorini. La sua società ha sempre operato molto bene con il settore giovanile, facendo crescere tantissime ragazze inserite poi in questa prima squadra. Un po’ come ha fatto la Todosport, che si presenta da anni ai nastri di partenza dei campionati sin qui disputati sia a livello nazionale che regionale con tantissime ragazze del proprio settore giovanile. Sarà comunque una sfida avvincente che entrambe le formazioni giocheranno a viso aperto e senza nessuna paura. In casa Todo, unica defezione dovrebbe essere quella dell’opposto Sara Sorrenti, che qualche ora prima dello scontro al vertice di San Lucido, ha avuto un problema fisico. Affidata allo staff sanitario gialloblù dovrebbe rientrare tra qualche turno.

