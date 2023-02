Serie C femminile, trasferta insidiosa nel Reggino per la Todosport Vibo

La TodoSport giocherà in trasferta la sua diciannovesima gara in questo campionato di Serie C femminile e lo farà in quel di Marina di Gioiosa contro la quinta forza l’Olio Santa Chiara. La formazione reggina sta dimostrando una forte personalità in seno al campionato e punta a raggiungere il quarto posto, attualmente occupato dalla LoryVolley, distante solo un punto. Da parte sua la TodoSport è sempre seconda in condominio con Paola, e rincorre San Lucido, prima in graduatoria lontana due punti. Il coach Iurlaro ha preparato meticolosamente questo incontro importantissimo, caricando il suo gruppo per tutta la settimana, ricevendo ottime indicazioni. Sono rientrate nel gruppo Vanessa Dodaro e Lorenza Massara, le due atlete impegnate nello stage del Club Italia del Sud, che si è svolto a Barletta. Non ci sarà ancora l’opposto Sara Sorrenti, ancora ferma ai box da più settimane per un infortunio muscolare. La gara si giocherà domani alle ore 18.00 presso il Palazzetto Vincenzo Marcellino di Marina di Gioiosa Ionica.

LEGGI ANCHE: Tutto pronto a Vibo Marina per il 17° campionato di vela d’altura

Nuoto, la giovanissima serrese Paola Barreca va ai campionati italiani di Riccione