Basket, Oklahomacity Vibo battuta a Cosenza: continua il percorso di crescita

Esce sconfitta dal campo l’Oklahomacity Thunder Vibo Valentia, contro gli Utah Jazz Cosenza, ma lo fa tra gli applausi dello sportivissimo pubblico di casa e tra i complimenti dello staff tecnico cosentino. Infatti le ragazze di Claudio Todaro hanno fatto risaltare buone prestazioni nonostante di fronte avessero una squadra molto forte e con Carnì in pienissima forma, che ha messo a segno ben trentuno punti. Insomma continua il processo di crescita della squadra vibonese che per la prima volta si cimenta in questo campionato, dando ampi segnali di miglioramento per il futuro. [Continua in basso]

Il tabellino

Cab Cosenza Utah Jazz 85- Pallacanestro Vibo OKC Thunder 20

Cab Cosenza Utah Jazz: De Marco, D Grazia 10, Carnì 34, Simari Benigno 10, De Luca, De Marco 19, Garofalo 8, De Jolio 4

Pallacanestro Vibo OKC Thunder: Moscato, Lo Preiato 4, Porpiglia 4, Carnovale, Malfitano, Le Pera 4, Grillo, Raffa 2, Todaro 6, Lico.

