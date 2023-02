Pallavolo, le ragazze della TodoSport vincono anche a Decollatura

Bella vittoria per le ragazze della TodoSport, impegnate nel campionato di Seconda Divisione Femminile, che nella mattina di oggi, hanno violato il campo del Decollatura. Un’ottima prova quelle delle ragazze vibonesi che hanno lasciato davvero poco spazio alle brave e volenterose avversarie. Una vera e propria prova di forza che fa capire allo staff tecnico vibonese si avere a disposizione un ottimo gruppo, che cresce man mano che passano le giornate e gli allenamenti. I set hanno avuto come protagonista sempre la TodoSport, che una volta presa in mano la gara l’hanno portata a casa senza patemi d’animo. [Continua in basso]

Decollatura 0 – Todosport 3

Progressione set: 20/25 – 15/250 – 14/25

Decollatura: Fato, Mancuso, Sacco, Gigliotti, Moschetta, Sacco, Mancuso, Bevacqua, Leo, Maruca, Folino, Sirianni ( L ) .

TodoSport: Barbuto A, Barbuto G, Barletta, Lopez, Maccarone, Patania, Porcelli, Sarlo, Visciglia, Lagrotteria ( L )

Arbitro: Sara Scarpino e Sara Gatto di Lamezia Terme.

