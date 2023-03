Volley: la Todosport in trasferta a Paola con l’obiettivo di vincere

Trasferta difficilissima per la Todosport Vibo Valentia, che domani pomeriggio si recherà in trasferta a Paola per affrontare una delle squadre più forti del campionato, che mira anch’essa alla vittoria del campionato. Una squadra tosta, compatta, che poche settimane fa ha superato l’altra corazzata San Lucido. Insomma sarà per le vibonesi una gara dove non saranno ammessi errori. Ci vorrà quindi la migliore Todosport della stagione per cercare di superare indenni l’ostacolo Paola, tenersi stretto il primo posto per poi dedicarsi prima alle Final four di Coppa Calabria e poi al finale di questo lungo e difficile campionato di Serie C. [Continua in basso]

In settimana le vibonesi hanno superato la Gm Volley 2000 in coppa Calabria, giocando senza alcune titolari, per scelta del coach Iurlaro, che ha voluto dare loro un po’ di pausa. Gli allenamenti sono comunque andati avanti. In merito alla gara coach Iurlaro afferma: «Paola sarà una sfida difficile perché di fronte avremo una delle nostre più agguerrite avversarie per la vittoria finale del campionato. È un’ ottima squadra – conclude – che non molla mai e che ha delle individualità importanti. Noi ce la metteremo tutta e sono certo che non deluderemo».