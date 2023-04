Tropea, gli atleti della Tropheum Karate fanno incetta di medaglie

Ancora una volta i ragazzi del maestro Antonio La Torre hanno ben figurato ad un torneo regionale. Questa volta, gli atleti della Tropheum Karate sono scesi sui tatami del Grand Prix di Messina, in Sicilia, organizzato da Csen. Ad imporsi al primo posto in questo partecipato torneo di Kumite dedicato ai soli esordienti sono stati i due fratelli Pontoriero, Domenico e Lorenzo, rispettivamente medaglia d’oro nelle gare Gci Open e argento nella categoria 53kg. «La finale che ha visto coinvolto Lorenzo è stata combattutissima» ha commentato a tal proposito La Torre «e Lorenzo ha ben figurato, sfiorando di poco il primo gradino». Un secondo oro è stato portato a casa da Elena Carone, mentre a portare a quota due anche gli argenti conquistati dagli atleti della Costa degli Dei è stata Clarissa Sandu. Ciliegina sulla torta il bronzo di Riccardo Forelli, che ha portato a quota 5 le medaglie conquistate dalla Tropheum Karate al Grand Prix di Messina. [Continua in basso]

«Tutte le gare sono state combattute», ha spiegato il maestro La Torre, «e faccio i complimenti anche a chi ha ben figurato pur non raggiungendo il podio: Maria Famà, Yuri Godano, Francesco Tropeano, Nicola Sorrentino, Ferdinando Pugliese, Cristian Cichello». A questi atleti, il maestro ha voluto dedicare un messaggio di fiducia e di incoraggiamento: «Alcuni di loro hanno già assaporato il piacere della vittoria in altre competizioni, mentre altri erano alla prima esperienza nel Kumite sportivo, ma il bello di partecipare alla gara non è certo dover vincere a tutti i costi, perché ciò che conta è che i ragazzi possono capire come, lavorando duramente, si cresce e si migliora ogni giorno». Dopo l’incetta di medaglie in tutte le gare della Coppa Calabria Csen e gli ori nel Kata del Gran Premio Giovanissimi Calabria Fijlkam, con queste 5 medaglie la Tropheum Karate prosegue dunque una sua stagione sportiva costellata di successi. In attesa delle prossime gare, il maestro La Torre si ritiene molto soddisfatto dei progressi fatti dai suoi allievi.

