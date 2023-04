Progetto “Spazi civici di comunità”, la Asd Sant’Onofrio ottiene un importante finanziamento

L’Asd Sant’Onofrio è lieta di comunicare che ha superato un’altra prova: ha ottenuto un importante

finanziamento, risultando in graduatoria del progetto “Spazi civici di comunità” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e da Sport e Salute, del Dipartimento dello sport. Sono oltre cento le Associazione ammesse al beneficio e tra queste spicca la Asd Sant’Onofrio. L’iniziativa è finalizzata a sostenere progetti di innovazione sociale, centrati sulla pratica sportiva, atti a rafforzare i cosiddetti spazi civici, promuovendo il protagonismo dei giovani, grazie a processi di “empowerment” individuale e collettivo, all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale. Attraverso gli “Spazi Civici” sarà promossa la realizzazione di attività di aggregazione, rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, effettuate dalle Associazioni e Società sportive. Il progetto prevede una partnership di rilievo, con soggetti pubblici e privati. [Continua in basso]



Spazi civici di comunità ha l’obiettivo generale di creare hub di aggregazione per i giovani del

territorio con un programma di attività sportive, educative e sociali, che sia capace di attivare e valorizzare i talenti giovanili; costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, dando vita ad iniziative di espressione creativa e artistica che siano rappresentative delle culture giovanili dei territori; promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco; sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile. L’Asd intende ringraziare pubblicamente i numerosi partner che hanno creduto in noi e aderito al progetto, rendendo reale l’ammissione al beneficio della Asd Sant’Onofrio. Un concentrato di partner, tra cui istituzioni locali, federazioni sportive, enti privati e associazioni e club sportive, che hanno condiviso ed aderito al progetto. Questo progetto porterà il territorio ad usufruire di benefici col fine di costituire “Spazi Civici” sia a Sant’Onofrio, che nell’hinterland vibonese, a partire dallo Stadio comunale “Rizzo” di Sant’Onofrio.

