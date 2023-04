Volley, la Tonno Callipo conquista la Supercoppa italiana di A2

Dopo la Coppa Italia, la squadra di volley di Vibo Valentia – la Tonno Callipo – conquista anche la Supercoppa italiana di A2. I giallorossi si impongono al PalaMaiata per 3 set a 0 su Cantù al termine di un match dove solamente nel terzo set i lombardi hanno provato a mettere sotto la Tonnjo Callipo. La squadra di volley vibonese conquista così il quinto trofeo della propria storia con la prima Supercoppa (trofeo giunto alla sua terza edizione). I tifosi si apprestano così a vivere modi il mese in cui ci si gioca la promozione in SuperLega attraverso i play-off. L’austriaco Paul Buchegger ha realizzato 23 punti, conquistando il premio di mvp del match arrivato durante la premiazione finale. Il coach Douglas ha schierato alla diagonale Orduna-Buchegger e poi Mijailovic e Terpin, oltre al libero Cavaccini. Cantù ha provato a reagire ma troppo evidente è stata la superiorità della Tonno Callipo che domenica 16 aprile affronterà in casa il Ravenna.

LEGGI ANCHE: Volley, il PalaMaiata ospita la sfida tra Vibo Valentia e Cantù