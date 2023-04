Basket: Kairos M&C Under 15 vince contro Belvedere

Dopo l’amara sconfitta subita a Cosenza pochi giorni fa, quando l’Under 15 della

Kairos è stata sconfitta per un solo punto, i ragazzi del duo Grasso Todaro, si sono presi una bella

rivincita superando i pari età del Belvedere. Tutto ciò al termine di una bella prestazione, – comunica la società – che ha permesso a Gioffrè e compagni di avere la meglio contro avversari determinati e che hanno fatto di tutto per mettere in difficoltà la squadra ospite. Ma la maggiore caparbietà, una buonissima

percentuale sotto canestro e soprattutto i pochissimi errori commessi, alla fine hanno regalato i due

punti meritatissimi alla Kairos Vibo Valentia.

