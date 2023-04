La Vibonese pareggia in casa per zero a zero contro i campani del Real Aversa

È un pari con qualche rimpianto, in particolare per le occasioni avute e non concretizzate nel finale, ma questo è anche un punto che non soddisfa. Contro la formazione del Real Aversa, terzultima della classe, al quarto pari di fila, la Vibonese allunga la serie utile (tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei giornate), ma spreca l’occasione di superare il Trapani, bloccato sul pari a San Luca, e di allungare sul Licata, anch’ess frenato sul pari, casalingo, dal Santa Maria Cilento. Il risultato finale al Luigi Razza è di 0-0 e adesso la Vibonese deve stare attenta al recupero del Lamezia Terme, avvicinatosi a -1 dopo l’exploit di Locri. [Continua in basso]

Nella gara contro i campani, Giacomo Modica schiera Rendic in porta, poi linea difensiva formata da Tazza, Bonnin, Sparandeo e Trajkovski. In mediana Giammarinaro, Anzelmo e Balla e in attacco Szymanowski, La Torre e Cintura. Partono dalla panchina De Marco, Samake e Scafetta, poi mandati in campo a gara in corso. Il rettangolo di gioco, reso pesante dalla pioggia caduta copiosa in mattinata, rende difficili le operazioni. Ospiti pericolosi con Cavallo, ma Rendic salva il risultato. Poche emozioni nel proseguo del match, finché non si arriva nella parte finale della gara, quando Lia e Samake trovano l’opposizione del portiere ospite Russo, il quale salva il risultato. Domenica prossima, per la Vibonese, trasferta in casa del Santa Maria Cilento.