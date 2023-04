Basket: la Kairos Vibo batte la squadra cosentina

Arriva una importantissima vittoria casalinga per la Kairos M&C Vibo Valentia, che supera di

slancio i pari età del Cosenza. “Una bella partita quella giocata dai ragazzi dell’under 14, che hanno

davvero concesso pochissimo agli avversari i quali, comunque, hanno cercato di contrastare i padroni di

casa, senza poter però fare nulla. Infatti – fa sapere la società – quasi mai i ragazzi cosentini, molto volenterosi sono stati in gara. Grande grinta, pochissimi errori, qualità queste che hanno portato Anello e compagni alla vittoria. Da segnalare le prove di Anello e D’Ambrosio, in casa vibonese, autori di ventuno e dieci punti.

