Baket, la Kairos cade a Reggio: sconfitta per gli under 17 vibonesi

Ad avere la meglio, con 16 punti in più, sono stati i ragazzi dell'Asd Vis Reggio Calabria

Esce sconfitta dal campo di Reggio Calabria, l’under 17 della Kairos M&C Vibo Valentia, al termine di una gara comunque divertente e vibrante. Ancora una volta però i ragazzi di coach Grasso hanno dovuto alzare bandiera bianca, di fronte ad una squadra più determinata soprattutto nei momenti topici. Infatti i reggini, guidati in campo da un ottimo Caracciolo, autore di ben venti punti, hanno mantenuto sempre alta la concentrazione, tenendo bassissima la percentuale degli errori. I vibonesi, comunque, ancora una volta hanno dimostrato di poter lottare contro qualsiasi avversaria e senza nessuna paura. Da segnalare tra le fila della Kairos M&C Vibo Valentia, la prova del solito Gioffrè, sedici i punti per lui e di D’Ambrosio. [Continua in basso]

ASD VIS Reggio Calabria 67 -Kairos M&C Vibo Valentia 51



ASD VIS Reggio Calabria: Caracciolo 20, Gadabadze 12, Gelovani 8, Mifreski 18, Pirrone 9, Bartolone, Tiboceac, Basile.



Kairos M&C Vibo Valentia: D’Ambrosio 12, Gioffrè 16, De Rito 9, Evolo 2, Ramondino 3, Lico 6, Bruzzese, Tamburro, Callipo, Monteleone, Marchese. Mobilia.

