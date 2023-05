Permanenza nella categoria, grande festa per l’under 15 della Vibonese calcio

Grande festa ieri nella pizzeria Giovanna di Vibo Valentia. Ospite d’eccezione l’under 15 della Vibonese calcio, la quale dopo aver ottenuto un ottimo risultato nello spareggio play out con il Donnici di Cosenza – grazie alle reti di Fuscà, Nesci e Proto – i ragazzi di mister Ranieri e tutto il suo staff al completo hanno voluto festeggiare la permanenza nell’elite del calcio calabrese. Una grande soddisfazione per la squadra che ha raggiunto tale obiettivo con una scommessa fatta dal suo direttore del settore giovanile Carlo Lico, ovvero giocare tutto il campionato – come d’altronde avviene ormai da parecchi anni in tutte le categorie – con ragazzi di età inferiore rispetto alla categoria stessa. Momenti di soddisfazione e orgoglio, quindi, per tutto l’ambiente calcistico vibonese.

