Basket giovanile: Gioia Tauro conquista il titolo regionale Under 14

Finisce la due giorni di basket giovanile, per la città di Vibo, che per la prima volta ha ospitato le finali Under 14 maschili. A portarsi a casa il titolo di Campione regionale è stata la Allan Basket Gioia Tauro, che proprio nei momenti finali della gara ha superato di un solo punto i pari età del Bagnara. Una gara tirata, dove le due squadre hanno dato il meglio di loro stesse per poter conquistare questo ambito trofeo. Alla fine alla felicità sfrenata e giustificata da parte dei giocatori della squadra vincitrice, faceva da contro altare la delusione dei ragazzi di Bagnara, che dopo una gara attenta e con poche sbavature, hanno visto svanire il loro sogno. Un applauso va anche alle altre due squadre che hanno preso parte a queste finali, vale a dire la Micromega Cosenza e la Kairos M&C Vibo Valentia. Alla gara hanno assistito tantissime persone, sintomo questo che il basket sta prendendo piede nella città di Vibo Valentia. Presenti anche il vescovo Attilio

Nostro, della Diocesi di Mileto ed ex giocatore di basket. Con lui il sindaco della città di Vibo

Valentia Maria Limardo e il delegato allo sport del Comune Antonio Schiavello.

