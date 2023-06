Leonardo Cuppari conquista il terzo posto assoluto nella seconda divisione Atcc Italy

Il terzo round del campionato ATCC Italy ha fatto decisamente tornare il sorriso a Leonardo Cuppari. Nell’evento andato in scena sull’autodromo ‘Riccardo Paletti’ di Varano de’ Melegari, il pilota vibonese ha infatti ottenuto uno splendido successo nella seconda divisione grazie al terzo posto assoluto conquistato sotto la bandiera a scacchi in gara-2. Un risultato che eguaglia quello ottenuto nella classifica generale in occasione del primo round di Monza, reso possibile anche grazie al grande lavoro svolto dalla scuderia TenJob, che ha prontamente risolto i problemi elettronici insorti durante la prima gara della giornata.

Il weekend sul tracciato parmense si è aperto con la prima sessione di prove libere nella mattinata di sabato 17 Giugno, sotto un cielo limpido e una temperatura elevata già dalle prime ore della giornata. Cuppari ha iniziato bene il suo percorso, facendo segnare il terzo tempo in 1:13.669, dietro solo alle più potenti Audi RS3 LMS di Ferri e Riccardi facenti però parte della Divisione Open. Il pilota di Coccorino non è riuscito a sfruttare al meglio la sessione di qualifica, ottenendo comunque una discreta sesta piazza assoluta con il crono di 1:14.136.

La giornata di domenica 18 Giugno ha quindi visto tutti i piloti del campionato ATCC Italy impegnati nelle due gare previste per il terzo round di fronte ad un’ottima cornice di pubblico. Nella prima manche, Leonardo Cuppari si è reso autore di un buono scatto in partenza, mantenendo nei giri successivi un passo competitivo. Giunti a metà gara, un problema di natura elettrica verificatosi sulla sua Leon Cupra (analogo a quello patito a Vallelunga nel round precedente) lo ha costretto al ritiro. Il pilota calabrese non si è però perso d’animo e nella seconda manche di giornata, grazie ad un colpo di coda finale, è riuscito ad ottenere il terzo posto assoluto ed il successo nella Divisione DS davanti ai compagni di squadra Carmine Leggieri e Gabriele Bini, completando una tripletta firmata TenJob.

Le dichiarazioni a fine gara

«La giornata era partita veramente male – dichiara a fine gara Leonardo Cuppari – ma i ragazzi hanno lavorato benissimo e sono riusciti a risolvere il problema che ci aveva costretto al ritiro in Gara-1. Nella seconda manche, invece, abbiamo ottenuto il risultato migliore a cui potessimo aspirare, visto anche il valore e la competitività delle vetture davanti a noi. Voglio ringraziare tutti i ragazzi del team TenJob, guidato al meglio da Alessandro Revello. Grazie anche agli sponsor che mi supportano e ai miei fans che mi hanno seguito numerosi nelle dirette sui canali social del campionato».

Leonardo Cuppari tornerà in pista al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’, in occasione dell’evento che si terrà nella prestigiosa cornice del GT World Challenge Europe il prossimo 15-16 Luglio.

