Pugilato, successo a Reggio della Asd Shanti con gli atleti vibonesi Staglianò e Colaci

Si è svolto a Reggio Calabria, organizzato dall’Amaranto Boxe, un importante appuntamento interregionale di pugilato: tredici match, tutti ad alto livello, che hanno visto tra i protagonisti anche la Asd Shanti 1985 di Vibo Valentia. In particolare hanno gareggiato i due atleti vibonesi Francesco Staglianò e Natalino Colaci. Il primo, dopo un anno d’inattività, ha incontrato, nella distanza delle tre riprese, il pugile cosentino Francesco Crivaro della Kichboxing, già medaglia di bronzo mondiale. La prima ripresa ha visto il giovane vibonese sotto tono, forse conseguenza dell’anno d’inattività. La pausa – durante la quale Staglianò è giustamente motivato e ben indirizzato tecnicamente dai consigli del maestro Aldo Facciolo – vede una ripresa dell’atleta vibonese, con un volto diverso, più determinato, al punto da fare suo il round. I due atleti sono giunti quindi alla terza ripresa con una vittoria a testa. L’atleta vibonese è cresciuto sempre di più, costringendo l’avversario al conteggio dell’arbitro. Verdetto finale così ormai ipotecato, con la vittoria Francesco Staglianò ai punti. Spazio poi al match disputato da Natalino Colaci che ha affrontato l’atleta Strano, della forte Boxe Catania. Il livello di questo incontro prometteva grande spettacolo, vista la natura ed il livello dei due pugili. E infatti era stato calendarizzato come undicesimo match, incontro clou assieme agli ultimi due. Complice il maltempo e il ring montato all’esterno, la manifestazione è stata sospesa e poi bloccata. «Per quel che ci riguarda l’incontro di Naty con l’atleta catanese verrà senz’altro recuperato in qualche altra manifestazione, e, perché no, in qualche serata organizzata dalla Shanti 1985 di Vibo Valentia», fanno sapere dalla società vibonese.

LEGGI ANCHE: Il vibonese Francesco Staglianò alle finali nazionali junior di boxe – Video

Natalino Colaci dell’A.S.D. Shanti 1985 Vibo Valentia conquista il titolo di campione regionale