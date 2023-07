Al San Nicola da Crissa il primo posto nella Coppa Disciplina

di R.S.

La pubblicazione da parte del Cr Calabria delle classifiche relative alla Disciplina ha fatto emergere un altro primato da parte del San Nicola da Crissa. Mentre il club del presidente Fera è già proiettato verso la prossima stagione, con l’allestimento dell’organico per il torneo di Promozione, la stagione 2022/23 è terminata con una nuova affermazione che gratifica e inorgoglisce. Nella graduatoria relativa alla Disciplina, il San Nicola da Crissa è stato il club più corretto non solo del girone C, ma anche dell’intera Prima categoria. La società del presidente Fera è risultata la prima fra le 64 squadre che complessivamente compongono il campionato, divise in quattro gironi. Pur essendo alle prese con l’obiettivo di vincere il torneo, Antonio Romeo e compagni non hanno perso di vista il traguardo del fair play e lo stesso vale per lo staff tecnico, per il pubblico e per l’intero gruppo dirigenziale.

Nel formare la graduatoria relativa al Premio Disciplina si valuta, infatti, il comportamento di coloro che vanno in campo ed in panchina, ma anche della tifoseria e della dirigenza. Sotto questo aspetto, il club presieduto da Fera ha rappresentato un validissimo esempio di correttezza, educazione e buone maniere. Il modo migliore per fare calcio è proprio quello portato avanti dal San Nicola da Crissa.