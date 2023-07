Il “Premio Concetto Lo Bello” conferito a Valentina Garoffolo

di R.S.

È un premio istituito anni addietro dall’Associazione Italiana Arbitri con il quale si è voluta ricordare la figura di Concetto Lo Bello, noto arbitro di calcio che, fra l’altro, detiene il primato in tema di partite dirette in Serie A. Il “Premio Concetto Lo Bello” edizione 2022/23 è stato attribuito a Valentina Garoffolo, quale dirigente arbitrale nazionale particolarmente distintosi. Arbitro per tanti anni, Valentina Garoffolo della sezione di Vibo ha diretto numerose partite fra i Dilettanti, arrivando alla Serie D, toccando poi il massimo della carriera arbitrale quando è diventata internazionale. Da dirigente sta svolgendo attualmente un progetto in Portogallo, per la seconda tappa degli Erasmus Arbitrali che stanno portando, in tre diverse manifestazioni, quasi 70 giovani arbitri a vivere un’esperienza internazionale. Da oggi fino al 9 luglio i giovani fischietti italiani dirigeranno gare a Cascais-Estoril (vicino Lisbona), dalla Under 13 (Esordienti) alla Under 19 (Juniores). Fra gli accompagnatori, appunto, Valentina Garoffolo, Responsabile Modulo “Talent & Mentor Programme Uefa Referee Convention”.