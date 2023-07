Asd Penta Vibo: splendida realtà che sa ottenere brillanti risultati

di R.S.

Svolge un’opera meritoria sul territorio ed è una delle pochissime realtà sportive presenti nelle Marinate. L’Asd Penta Vibo oltre a gestire la piscina comunale, l’unica attiva nella provincia di Vibo, oltre a far crescere i propri allievi in un contesto sano e pulito, da tempo ormai si destreggia benissimo nelle varie manifestazioni alle quali puntualmente partecipa. Gli ultimi brillanti risultati, in tal senso, sono arrivati in occasione della finale del campionato regionale estivo di nuoto svoltasi a Crotone, dove il club presieduto da Daniele Murdà ha conseguito un primo posto con gli Esordienti A e un secondo posto con gli Esordienti B. Nel computo generale fra i tempi ottenuti e i piazzamenti, il club vibonese è così risultato il migliore nella categoria A degli Esordienti, per quello che è sicuramente un gran bel risultato, soprattutto se paragonato alla forza e ai numeri delle altre realtà, di altre province, che hanno preso parte alle gare. Un risultato che, aggiunto al secondo posto degli Esordienti categoria B, premia i ragazzi vibonesi, per la gioia del tecnico Fabrizio Porretta, dello staff e dell’intera società vibonese.

Il tecnico

L’A.S.D. Penta Vibo, pertanto, che ancora una volta si afferma come eccellenza del nuoto calabrese. «È stato un fine settimana entusiasmante – afferma il mister Fabrizio Porretta – e questo è il risultato di un anno fatto di lavoro, costanza e determinazione. I ragazzi, nonostante la giovane età, hanno affrontato le gare con grande grinta e tanta passione. In vasca hanno dato tutto il loro amore ottenendo grandi risultati. Sono molto felice e fiero di loro».

Il presidente

Dopo aver fondato la società e di fatto riattivato la piscina comunale di Vibo Marina, l’Asd Penta Vibo con in testa il presidente Daniele Murdà prosegue pertanto la sua opera meritoria sul territorio, per quello che è uno sport completo, in una struttura nella quale si lavora anche a livello riabilitativo. «I nostri ragazzi per la seconda volta consecutiva hanno toccato le vette più alte del podio – spiega Murdà – e nonostante il numero elevato di atleti delle altre società rispetto alla nostra, siamo riusciti a conquistare la vittoria. Ciò dimostra l’attenzione e la qualità che abbiamo nei confronti dei nostri atleti. Un ringraziamento doveroso va a tutto lo staff della A.S.D. Penta Vibo e alle famiglie degli atleti. Noi con grande entusiasmo siamo pronti per affrontare la nuova stagione».

I risultati

Ragazzi e ragazze dell’Asd Penta Vibo in grande evidenza anche a Crotone, allora, dove tutti assieme hanno dato il proprio contributo per far sì che la squadra vincesse il titolo e conseguisse anche un ottimo piazzamento. I risultati di squadra hanno portato la società A.S.D. Penta Vibo a classificarsi sul gradino più alto del podio con punti 194,50 per la categoria esordienti A e meritatissimo secondo posto con punti 146 per gli esordienti B. Ottimi piazzamenti individuali per Miriam Artusa: 1°posto 200 Dorso (3:11:20), 1° Posto 100 Farfalla (1:29:50), 1° posto 200 Misti (3:11:20), 1° posto 400 stile libero (5:52:20), 1° posto 200 stile libero (2:49:90). Ed ancora: Maria Fusca 1° posto 100 Farfalla (1:20:10) 2°posto 200 Farfalla (3:09:70), 2°posto 100 Sl (1:11:80), 3° posto 400 misti (6:24:40). Bene anche Andrea Pio Mazzitelli 2° posto 100 rana (1:24:50), 2° posto 200 Mix (2:39:40), 2° posto 200 farfalla (2:48:60), 2° posto 200 rana (3:00:70), 3° posto 100 farfalla (1:14:30) e Gabriele Patania 1° posto 100 dorso (1:16:80), 2° posto 400 misti (5:53:10), 3° posto 100 stile libero (1:03:90), 3°posto 200 dorso (2:45:90).

Quindi ecco: Giulia Ragozzino 1° posto 100 rana (1:36:10), 1° posto 100 dorso (1:26:30), 1°posto 200 rana (3:29:60), 1° posto 100 stile libero (1:11:70), 1° posto 50 farfalla (33:50); Teresa Russo 2° posto 100 rana (1:30:20), 2° posto 200 rana (3:16:40). 1° posto Sofia Savadori, Miriam Artusa, Ilaria D’Amico e Giulia Ragozzino 4×50 Stile libero (2:26:40); 1°posto Solidea Nina Accorinti, Cecilia Cambareri, Teresa Russo e Maria Fusca 4×100 Stile libero (5:01:90); 1° posto Andrea Pio Mazzitelli, Antonino Melluso, Samuele Comito e Gabriele Patania 4×100 stile libero (4:25:80); 1° posto Miriam Artusa, Ilaria D’Amico, Giulia Ragozzino e Sofia Savadori 4×50 misti (2:42:80); 1° posto Cecilia Cambareri, Teresa Russo, Maria Fusca e Solidea Nina Accorinti 4×100 Misti (5:44:30); 3° posto Gabriele Patania, Andrea Pio Mazzitelli, Andrea Artusa e Samuele Comito 4×100 misti (5:14:90).

Una grande squadra

Il contributo di fondamentale importanza per la grande vittoria è stato dato da: Accorinti Solidea Nina, Altomare Francesco, Artusa Alessandro, Artusa Andrea, Cambareri Cecilia, Comito Samuele, Fantauzzi Nicole, Gambardella Eleonora, Maduli Massimo, Mastrilli Michele, Melluso Antonino, Melluso Pietro, Murdà Giuseppe, Prostamo Giuseppe Andrea, Savadori Giorgia, Savadori Sofia e Vallone Maria Teresa. Insomma, un motivo di vanto per Vibo Marina, un successo che gratifica e che arriva a pochi giorni di distanza dal titolo nazionale Amatori over 35 nel calcio, nella categoria Asc, da parte dei Boys Marinate, a dimostrazione di come il territorio sia in grado di raggiungere determinati risultati. Basta crederci.