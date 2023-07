Calcio, un altro colpo per il Soriano: arriva lo specialista Sasha Giorgetti

Prende sempre più piede l’idea di un Soriano quale “mina vagante” del prossimo torneo di Eccellenza. La società dei presidenti Monardo e Morabito ha deciso di alzare l’asticella delle proprie ambizioni, pur rimanendo nell’ambito di una gestione oculata del bilancio. Di conseguenza, per non soffrire più fino alla fine ma, al contrario, per togliersi qualche soddisfazione, ha dato mandato al dg Mimmo Varrà di allestire un organico all’altezza della situazione. Operativo fin dalla sera stessa dell’ultima giornata del recente campionato, Varrà ha iniziato la costruzione dell’organico fra trattative, incontri, idee, viaggi notturni e contatti continui. Allo stesso tempo tante sorprese, l’ultima delle quali porta dritti a Sasha Giorgetti, difensore italo-argentino classe 1994, specialista in play off. Nelle ultime tre stagioni il neo acquisto del Soriano ha affrontato la post season in Eccellenza in Sicilia con la Jonica Fc per due volte e con il Taormina. Questo testimonia ancora di più il valore del neo acquisto del Soriano. Difensore centrale, ma impiegabile anche sull’out mancino, in patria ha giocato con Atletico Lambert, Belgrano, Deportivo Cruz del Sur, San Lorenzo de Los Paraisos, Defensor de Salto e ancora Atletico Lambert. Adesso su di lui c’erano diverse squadre, ma il Soriano e Varrà hanno avuto la meglio, in particolare su Akragas e Milazzo. «Guardo prima all’uomo e poi al calciatore – sottolinea Mimmo Varrà – e l’aspetto personale è quello che mi ha colpito maggiormente di Sasha Giorgetti. È voluto stare qui con noi per due giorni, per prendere contatto con la realtà e capire appieno i nostri progetti. Ha compreso la bontà del nostro programma e mi fa piacere che abbia accettato di far parte del Soriano. Con lui inseriamo un pilastro di rilievo nel cuore della difesa». Altro colpo, insomma, e non è ancora finita. Con Varrà le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

