Vibonese calcio: al via gli open day per formare atleti

Il settore giovanile dell’U.S. Vibonese avvia le attività stagionali con gli Open Day del 17, 18 e 19 luglio. Un’opportunità rivolta ai giovanissimi che potranno mettersi alla prova, sfoggiare il proprio talento e farsi osservare da uno staff di qualificati professionisti. Il Club del presidente Pippo Caffo apre le porte, alle seguenti fasce di età, in vista dell’annata agonista 2023-2024 con l’obiettivo di formare atleti in erba da inserire all’interno del proprio vivaio: nati nel 2009-2010 (Under 15), lunedì 17 luglio ore 17:30; nati nel 2006-2007 (Juniores), martedì 18 luglio ore 17:30; nati nel 2008 (Under 17), mercoledì 19 luglio ore 17:30. Gli allenamenti programmati, si terranno presso allo stadio “Luigi Razza” di via Piazza D’Armi. La società informa che per partecipare agli stage è richiesto di inviare email di adesione al seguente indirizzo: usvibonese.calcio@libero.it o in alternativa a info@usvibonesecalcio.com avente come oggetto nome, cognome e data di nascita.

