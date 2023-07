Defina nuovo direttore sportivo della Tonno Callipo Calabria Volley: «Non potevo non accettare»

Peppe Defina è il nuovo direttore sportivo della Tonno Callipo Calabria Volley. Il “matrimonio” tra la squadra e il nuovo dirigente dura ormai da trent’anni e continuerà anche per la prossima stagione. Defina ha vissuto, da giocatore prima, poi scoutman e team manager dopo, in tutte le stagioni dalla C2 fino alla SuperLega. «Questa è una responsabilità che mi ha voluto affidare il presidente Callipo e lo ringrazio tanto – ha affermato Defina -. Nasce non dico dal nulla perché alla fine, stando per anni a contatto con bravi direttori sportivi della prima squadra, è una cosa che mi viene anche agevole da fare. Il presidente ha ritenuto di propormi questo ruolo ed ho accettato con molto entusiasmo, anche perché il progetto sia maschile che femminile è molto stimolante, con un futuro che poggia su basi concrete. E poi sinceramente sono nato e cresciuto a pane, Tonno Callipo e pallavolo… e quindi era un incarico che non potevo non accettare».

