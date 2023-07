Vibo e Lamezia, primi posti e prestigiose borse di studio per gli allievi della scuola di danza Ruskaja

Gli allievi reduci dalle splendide serate di spettacolo di fine anno accademico, che hanno incantato il pubblico intervenuto al teatro Grandinetti, regalano ancora grandi soddisfazioni alla scuola di danza Ruskaja (con sedi a Vibo e Lamezia), diretta da Sefora Caimano, e che si avvale della preziosa collaborazione delle maestre Giovanna Cento e Roberta Alviano. Gli allievi dei corsi superiori della scuola, hanno partecipato alla 13th edizione del concorso “Fini dance Festival”, magistralmente organizzato dal danzatore e coreografo internazionale Antonio Pio Fini, che si è tenuto nella suggestiva cornice del Teatro Belluscio ad Altomonte. Il gruppo composto da: Antonio Procopio, Giulia Butera, Jennifer Talora, Giorgia Schiavone, Carmen Mirabello, Ilaria Messina, si è classificato al primo posto nella categoria classico junior, con la coreografia “Classical Symphony” della maestra Sefora Caimano, conquistando anche le borse di studio per New York Summer School 2024, per Tirana Dance Festival-Albania, per Danzascoli dicembre 2023, e borsa di studio al 100% per Calabria Summer School dal 17 al 28 luglio 2023. E per la categoria contemporaneo, con la coreografia “Winter” della maestra Giovanna Cento, si è aggiudicato una borsa di studio per “Jesolo Dance Festival 2023”.

I premi

Inoltre gli allievi si sono classificati ai primi posti anche nella categoria solisti classico e aggiudicandosi altre prestigiose borse di studio:

Antonio Procopio, primo classificato categoria classico junior e borsa di studio per “Research”-Corso di formazione di danza contemporanea 2023/2024.

primo classificato categoria classico junior e borsa di studio per “Research”-Corso di formazione di danza contemporanea 2023/2024. Giulia Butera prima classificata categoria classico Junior e borsa di studio per New York 2024.

prima classificata categoria classico Junior e borsa di studio per New York 2024. Jennifer Talora seconda classificata categoria classico junior.

seconda classificata categoria classico junior. Carmen Mirabello prima classificata categoria classico senior.

prima classificata categoria classico senior. Ilaria Messina seconda classificata categoria classico senior.

La direttrice e maestra, Sefora Caimano commenta: «Terminare l’anno accademico con questi risultati, dinanzi ad una giuria internazionale, e confrontandoci con scuole provenienti da tutta Italia e dall’estero, rende orgogliosi del lavoro svolto durante l’anno, ed è stato un momento di grande crescita per i ragazzi». Ringraziati i ragazzi per il «loro impegno, per la passione e la dedizione che mettono nello studio di questa splendida arte, e tutti i genitori degli allievi che, con fiducia, supportano i loro figlioli e la scuola, ed inoltre dà appuntamento a settembre, a tutti i bambini e i ragazzi che vorranno iscriversi ai corsi di danza classica, modern-jazz e contemporanea della scuola di danza Ruskaja per inseguire e realizzare i propri sogni».