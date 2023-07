Spadola, successo per il terzo equiraduno organizzato da Islero Ranch

Grande successo a Spadola per il terzo equiraduno, organizzato da Islero Ranch. La manifestazione si è svolta presso il campo sportivo del caratteristico centro delle Serre ed ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta la Calabria e anche da alcune province siciliane. L’evento si è aperto – nella mattinata di ieri – con l’arrivo di 150 cavalieri e la colazione offerta dagli organizzatori. Quindi la partenza alle 9.30 per un’escursione nel nei boschi delle Serre, mentre nel pomeriggio hanno trovato spazio i giochi equestri che hanno visto le decine di cavalli presenti esibirsi insieme ai loro cavalieri. In serata, infine, l’assegnazione dei premi, l’estrazione dei biglietti e il taglio della torta.

LEGGI ANCHE: Cultura, natura e spiritualità: nasce il Cammino del normanno

Parco delle Serre: presentazione del tracciato “Li Nivieri”

Parco delle Serre: progetto di educazione ambientale per gli studenti vibonesi