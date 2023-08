Vibo, nasce la nuova squadra di calcio “Asd Comprensorio Vibonese”

“È con immensa gioia e orgoglio che annunciamo la nascita della nuova squadra di calcio “Associazione Sportiva Dilettantistica Comprensorio Vibonese” (Asd Comprensorio Vibonese) composta da giovani talentuosi della provincia di Vibo Valentia. Questa ambiziosa iniziativa, nata dall’entusiasmo e dalla passione di alcuni ragazzi locali, mira a portare una ventata di freschezza e nuove prospettive nel panorama calcistico locale. Il calcio, uno degli sport più amati ed seguiti in Italia, gioca un ruolo fondamentale nel tessuto sociale di molte comunità. E ora, con l’avvento di questa nuova squadra, la provincia di Vibo Valentia avrà l’opportunità di assistere alla crescita di giovani talenti, aspiranti campioni, pronti a rappresentare con orgoglio i colori del loro territorio. Partendo dalla terza categoria, l’Asd Comprensorio Vibonese ha la ferma intenzione di lavorare sodo per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi nel panorama calcistico regionale e nazionale. Il nostro obiettivo è quello di promuovere uno sport sano e leale, incoraggiando i giovani a intraprendere percorsi sportivi, al di là delle sfide competitive, valorizzando l’amicizia e la condivisione, che solo il calcio può offrire”. Ad annunciarlo è il presidente, Anthony Lo Bianco, con i suoi soci Giuseppe Caterina, Giovanni Solano, Antonio Pisani, guidano con determinazione e passione questa “giovane realtà calcistica. Essi rappresentano il motore trainante di un’equipe pronta a mettersi in gioco, dedicando tempo ed energie per far crescere questa avventura e portarla al successo. Tuttavia, l’Asd Comprensorio Vibonese non può camminare da sola; ha bisogno del sostegno della cittadinanza, dei tifosi e degli amanti dello sport. Invitiamo tutti gli abitanti della provincia di Vibo Valentia e delle zone limitrofe a partecipare attivamente a questa nuova avventura calcistica, affollando gli spalti e incoraggiando con calore i nostri giovani talenti.

“Il contributo di ognuno, sia esso morale o materiale, – proseguono i soci – sarà fondamentale per costruire una solida base su cui far crescere e prosperare l’Asd Comprensorio Vibonese. Ciò significa sostenere la formazione dei giovani atleti, garantire strutture all’avanguardia e promuovere eventi sportivi che coinvolgano l’intera comunità. Questo progetto rappresenta una meravigliosa opportunità per riunire le persone, creare un senso di appartenenza e stimolare il talento locale. L’Asd Comprensorio Vibonese non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo di unità e solidarietà, che può portare l’intera comunità a lavorare insieme per un futuro migliore. In conclusione, è con un entusiasmo contagioso che diamo il benvenuto all’ASD Comprensorio Vibonese nella famiglia calcistica locale. Con l’impegno e l’aiuto di tutti, questa squadra avrà la possibilità di crescere e prosperare, contribuendo a rendere Vibo Valentia un luogo ancora più speciale per gli amanti dello sport e oltre. Uniti nella passione, avanti insieme verso il successo”.

LEGGI ANCHE: La Vibonese inizia la preparazione con tre volti nuovi

La Vibonese scalda i motori, al via la preparazione pre-campionato

Open Day Vibonese calcio: soddisfazione della società per le alte adesioni