La Asd Shanti 1985 di Vibo Valentia trionfa al campionato interregionale di pugilato

Esordio col botto per il giovane atleta vibonese Mimmo Centro che ha messo al tappeto il suo avversario. La soddisfazione del maestro Aldo Facciolo

Si è svolto domenica scorsa al Pala-Russello di Messina, il campionato interregionale di pugilato. Alla competizione era presente la ASD Shanti 1985, di Vibo Valentia, con l’atleta Mimmo Centro. Il giovane pugile al suo esordio ha sfidato il messinese Filippo Scotto della “Team Flash team flash Natoli”. L’incontro si è svolto nella categoria “Elite”. I due pugili si sono sfidati in un match avvincente che ha visto predominare nelle tre riprese l’atleta vibonese sempre all’attacco. Nel corso del terzo round il medico ha fermato l’incontro e l’arbitro ha proclamato la vittoria di Mimmo Centro, che ha messo al tappeto il suo avversario. Un esordio vincente che premia il lavoro dell’Asd Shanti 1985. «Mimmo Centro ha dimostrato di essere un pugile in crescita, attento e pronto ad ascoltare i consigli che gli venivano dati dall’angolo», ha commentato il maestro Aldo Facciolo che ha speso parole di apprezzamento anche nei confronti di Filippo Scotto, che «pur perdendo ha dimostrato di avere una buona tecnica e grande coraggio. L’incontro – ha concluso Facciolo – è stato piacevole e ha dato spettacolo sportivo e fair play, come spesso avviene negli incontri di boxe».