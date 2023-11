Under 15 regionale: arriva in trasferta la seconda vittoria stagionale della Bulldog

Un’altra bella vittoria per la Bulldog nel campionato Under 15 regionale, che la squadra si trova a dover affrontare per la prima volta, dopo aver conseguito il titolo di campione provinciale. Nella terza giornata del girone C, la formazione dei tecnici Blandino e Gradia si è imposta a Cropani, contro la squadra Piccoli Campioni De Luca, con il risultato di 4-0. In un confronto caratterizzato dal forte vento, la Bulldog Vibo ha tenuto in mano il pallino del gioco, creando numerose palle gol, non tutte finalizzate al meglio. La squadra ha comunque trovato il modo di colpire ugualmente, segnando quattro reti, che portano la firma di Parisi (con bel calcio piazzato dal limite dell’area), Monteleone, Lele Blandino e Bruni. Il tutto in una gara corretta, disputata in un bel clima di accoglienza e di ospitalità. Superato questo ostacolo, il team vibonese si prepara ad affrontare un altro scoglio, rappresentato da un avversario sicuramente più forte, almeno per quel che dicono la classifica e le prime tre giornate di campionato. Domenica, infatti, al Marzano di Vibo Marina arriverà una delle due capoliste, vale a dire la formazione delle Pantere Nere di Catanzaro, che fra l’altro possiede la migliore difesa del torneo con un solo gol incassato. Si prevede una partita intensa e combattuta, che rappresenterà un nuovo interessante banco di prova per i giovani calciatori della Bulldog Vibo.

