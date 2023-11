Calcio, nuovo acquisto per la Vibonese: preso Pietro Terranova

L’U.S.Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Pietro Terranova. Professione attaccante, il neo calciatore rossoblù, grazie alla sua versatilità, è capace di adattarsi ad ogni posizione del

tridente offensivo. Tra le sue qualità, il tiro dalla lunga distanza sia di destro che di sinistro. Negli ultimi due anni a Lamezia Terme, Terranova arriva a Vibo da svincolato dopo il ritiro del club gialloblu. Per lui, giocatore di categoria da più di 50 gol in D, anche un’esperienza in C con il Picerno e in National League di Gibilterra. Il direttore generale, Antonello Gagliardi: “Siamo felici di accogliere Pietro Terranova, un ragazzo dalle qualità tecniche ed umane che sposano a pieno la nostra visione di calcio a 360 gradi. Siamo certi che darà una grossa mano alla squadra in campo e nello spogliatoio”.

