A Vibo Valentia tutto pronto per la terza edizione della corsa di Babbo Natale

Una corsa e una divertente camminata per il centro della città colorando le vie di Vibo Valentia di rosso Natale, di allegria, di spirito natalizio ed anche di sano agonismo. Tutto questo, e anche altro, sarà la terza edizione della Corsa dei Babbo Natale, in programma mercoledì 26 dicembre 2023. Una gara alla quale si potrà partecipare vestiti da Babbo Natale o anche più semplicemente indossando il cappellino rosso. L’evento è ideato e organizzato dal Comitato provinciale Asi (associazioni sportive e sociali italiane), sotto l’egida di Fidal Calabria in collaborazione con l’associazione Atletica Vibo Valentia, la Odv Anpanagepa e con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia. Si tratta di una divertente e gara competitiva e non competitiva, con ritrovo ed iscrizioni alle 9,30 e che partirà alle 10,30 da via Piazza Martiri dell’Ungheria (piazza Municipio), dove sarà posta anche la linea dell’arrivo. Il tracciato è un circuito cittadino di 1,250 metri da percorrere sei volte per gli agonisti, tesserati Fidal, Asi o altri enti di promozione sportiva, e tre per tla camminata non agonistica. La camminata non agonistica è aperta e accessibile a tutti, anche a persone con diversa abilità e ai genitori con bambini in passeggino, senza limiti di età. Per questo motivo il circuito è completamente pianeggiante. Per i bambini fino a 10 anni si farà una mini gara di circa duecento metri. Durante la gara sarà presente anche la slitta con Babbo Natale per il divertimento dei più piccoli.

La corsa di Babbo Natale è anche l’ultima gara del 2023 inserita nel calendario invernale della Fidal Calabria (Federazione italiana di atletica leggera). Un’occasione in più per salutare il 2023 correndo. L’iscrizione per i non agonisti potrà essere effettuata il giorno stesso, a partire dalle ore 9,30 presso il gazebo che sarà allestito appositamente. Al termine della gara, le premiazioni con coppe per gli assoluti maschili e femminile, medaglie e medagliette per tutti i partecipanti. Ai vincitori andrà anche confezioni regalo di Tonno Callipo, Distillerie Caffo e Cantine Ciccone. In chiusura una fetta di panettone o pandono e un brindisi con lo spumante per tutti.

LEGGI ANCHE: I canti di Natale animano vie e piazze di Francavilla Angitola – Video

Dolci tipici, zampogne e la casa di Babbo Natale: Melicuccà apre la stagione delle feste -Video

A San Gregorio d’Ippona viaggio musicale alla scoperta delle tradizioni natalizie

Sorrisi e aria natalizia per gli anziani della Casa di riposo “Don Mottola” con la musica degli Etno Pathos